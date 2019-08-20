HABER

Suriye’de Esed rejimi güçlerinin hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 20:01 | Son Güncelleme

Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla pazartesiyi salıya bağlayan gece gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla pazartesiyi salıya bağlayan gece gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye’de Esed rejimi güçlerinin Han Şeyhun’u ele geçirmek amacıyla gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. Gece boyunca saatlerce süren saldırının kısa bir bölümünü oluşturan görüntüyü rejimle beraber olan Rus ANNA TV kanalı kayıt etti. Bölgeden alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin Han Şeyhun yerleşim yerinin kuzeyinde bulunan Nimr Tepesi’ni ve M5 otoyolunun doğusunda bulunan Maarzaf Tepesi’ni ele geçirdiği, rejim güçlerinin tam olarak Han Şeyhun yerleşim yerine giriş yapmadığı, bölgeye yönelik top ve havan atışlarının devam ettiği öğrenildi.

Bölgedeki tüm muhalif grupların Han Şeyhun güneyinde bulunan Kafr Zeyta, Morek, Al Lataminah bölgelerinden çekildiği, Han Şeyhun güneydoğusunda bulunan ve bölgede hakimiyetin sağlanması için kritik öneme sahip Han Şeyhun (Hazzanat) depolarının 20.08.2019 saat 11.00 itibarıyla HTŞ ve Ceyşül İzze kontrolünde olduğu, güneyden çekilen muhaliflerin de Hazzanat-Tall Tar’i arasında konuşlanarak yeni savunma hattı oluşturdukları bilgisi edinildi. Rejim güçlerinin 20.08.2019 sabah saatlerinde boşaltılan bölgelere giriş yapmadığı, ancak bu durumun uzun sürmeyeceği kaydedildi.

PARTNER En önemli belirtisi buymuş! En önemli belirtisi buymuş!
Hatay'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralıHatay'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Bayraklı'da orman yangını (2)Bayraklı'da orman yangını (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

'Fiyata bakmadan altın alın!'

'Fiyata bakmadan altın alın!'

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İBB'den çok önemli uyarı!

İBB'den çok önemli uyarı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.