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Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 11:38 | Son Güncelleme

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde yaşayan Kaygusuz ailesi, Suriye’de gazi olan evlatlarını elleriyle besliyor erkenden iyileştirip görevine geri dönmesini istiyor.İstanbul 23.Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Emin Kaygusuz (22) 15 Ekim Salı günü havan saldırısında Sağ Kolunun pazısına Şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralandı.

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde yaşayan Kaygusuz ailesi, Suriye’de gazi olan evlatlarını elleriyle besliyor erkenden iyileştirip görevine geri dönmesini istiyor.
İstanbul 23.Komando Tugayında görevli Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Emin Kaygusuz (22) 15 Ekim Salı günü havan saldırısında Sağ Kolunun pazısına Şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralandı. Tedavisi Askeri Hastanede yapıldıktan sona Oltu’ya baba ocağına geldi. Gazi askeri baba ocağında Annesi Zennure Kaygusuz kendi elleriyle besliyor.
Gazi İstanbul 23.Komando Tugayınde görevli Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Emin Kaygusuz, “Görevlendirme ile Suriye’ye Zeytin dalı operasyonuyla anaüst bölgesine gittik. Havan saldırısı ile küçük bir yaralandım. Yaralanma sonucu sağ koluma şarapnel parçası isabet etti şarapnel parçası kolumun önden girip arkadan çıktı içeride küçük şarapnel parçaları kaldı. En kısa sürede iyileşip görevime dönmek istiyorum” dedi.
Gazinin Babası Ziyattin Kaygusuz ise “Oğlum hafif bir yara aldı oğlumla gurur duyuyorum bu göreve seve seve gönderdik gerekirse bende giderim vatan için millet için cepheye oğlumun iyileşip bir an önce görevine gitmesini istiyorum” dedi.
Anne Zennure Kaygusuz de “Oğlum Suriye’de gazi oldu yaralandı geldi çok şükür Rabbime ki sağ salim geldi. Tedavi süreci bitsin görevine geriye gitsin oğlumla gurur duyuyorum. Allah bütün Mehmetçiklerimizi korusun hiçbir askerimizin burnu kanamasın çok şükür çocuğum var vatana hizmet ediyor gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor

Suriye’de gazi olan oğlunu elleriyle besliyor erkenden iyleştirip görevine geri dönmesini istiyor
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