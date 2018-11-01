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Suriye'de geçen ay 167 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de geçen ay 42'si Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 167 sivilin öldürüldüğünü duyurdu - Suriye'de yılbaşından bu yana toplam 6 bin 395 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi

ANAKRA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay taraflar arasında çıkan çatışmalar, saldırılar ve işkenceler nedeniyle 167 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

SNHR, Suriye'de öldürülenlere ilişkin yayımladığı raporunda, Ekim 2018'de 48'i çocuk 13'ü kadın toplam 167 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejiminin 12'si çocuk, 6'sı kadın toplam 42 sivili öldürdüğü belirtilirken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarında aralarında 16 çocuk ve 4 kadın, toplam 43 sivil can verdiği kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 12 sivili katlettiğine işaret edilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın ise 1'i çocuk, 2'si kadın toplam 15 sivili öldürdüğü aktarıldı.

Rapora göre, yarısı çocuk 6 sivil askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar yüzünden hayatını kaybederken, 13'ü çocuk toplam 49 sivil ise kimliği bilinmeyen taraflarca öldürüldü.

- 10 ayda 6 bin 395 sivil öldü

Raporda, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam 6 bin 395 sivilin yaşamını yitirdiği, bunların 4 bin 556'sının Esed rejimi ile Rusya tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Buna göre, Suriye'de ocakta 774, şubatta bin 389, martta bin 241, nisanda 408, mayısta 354, haziranda 593, temmuzda 886 sivilin, ağustosta 391, eylülde 192, ekimde ise 167 sivil hayatını kaybetti.

- 16 sivil işkenceden öldü

Raporda, geçen ay ölenler sivillerden 16'sının işkence görerek öldüğü bildirildi.

Esed rejimi 14, terör örgütü YPG/PKK ise 2 sivili işkenceden öldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Esed Koalisyon muhalfiler SNHR Suriye YPG/PKK

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