HABER

Suriye'de geçen ay 347 kişi alıkonuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Geçen ay geçen ülke çapında 18'i çocuk, 21'i kadın 347 kişi alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın devam ettiği Suriye'de şubat ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 347 kişinin alıkonulduğunu bildirdi.

SNHR'nin, Suriye'de alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporda, geçen ay ülke çapında 18'i çocuk ve 21'i kadın 347 kişinin alıkonulduğu açıklandı.

Raporda Beşşar Esed rejimi güçlerinin, geçen ay 11'i çocuk ve 19'u kadın 251 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 4'ü çocuk ve 1'i kadın 38 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu belirtilen raporda, örgütün gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 5 kişiyi, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların da 3'ü çocuk, 1'i kadın 53 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Öte yandan Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
TTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildiTTK'ya alınacak 1000 işçi için kura çekildi
Adana'da patatesi don vurduAdana'da patatesi don vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alıkonuldu DEAŞ Esed SNHR Suriye YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

Taraftarları taşıyan otobüs kaza yaptı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

ABD'den terör örgütü PKK açıklaması

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

Bakanlık açıkladı! Bedelli askerlikte celp tarihleri değişti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gizli bölmede yakalanan DHKP-C'li teröristlerle ilgili yeni gelişme

Gizli bölmede yakalanmışlardı! Flaş gelişme

İstanbul'da dehşet! Çocuğunun gözü önünde karısını balkondan attı

Çocuğunun gözü önünde karısını balkondan attı

İstanbul'daki ünlü AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

AVM'de şoke eden kavga! 5 garson, 1 kişiye saldırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli uçak müjdesi! Tarih verip, duyurdu

Yerli uçak müjdesi! Tarih belli oldu

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon! 2 bin 612 kişi yakalandı

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

Savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.