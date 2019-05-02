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Suriye'de geçen ay 459 kişi alıkonuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, geçen ay 263'ü Esed rejimi tarafından olmak üzere toplam 459 kişinin alıkonulduğunu duyurdu - Yılbaşından bu yana alıkonulanların sayısı bin 730'u buldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de nisan ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 459 kişinin alıkonulduğunu bildirdi.

SNHR nisan ayı raporunda, geçen ay ülke genelinde 34'ü çocuk ve 23'ü kadın, 459 kişinin alıkonulduğu açıkladı.

Rapora göre, geçen ay alıkonulan kişilerden 272'sinin akıbeti hakkında bilgi alınamıyor.

Ağın raporunda Esed rejiminin 23'ü çocuk ve 17'si kadın, toplam 325 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 6'ı çocuk ve 3'ü kadın, 55 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu ifade edilen rapora göre askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, 5'i çocuk, 3'ü kadın toplam 79 kişiyi alıkoydu.

Raporda Suriye'de bu yılın başından itibaren bin 730 kişinin alıkonulduğu aktarıldı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

Ağ, 30 Nisan tarihinde yayımladığı raporunda, Esed rejiminin iç savaşın başından nisan 2019'a kadar geçen sürede, alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 14 bin 9'unu işkence ederek öldürdüğü belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
alıkonulanlar Esed SNHR Suriye Suriye İnsan Hakları Ağı YPG/PKK

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