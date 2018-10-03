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Suriye'de geçen ay 687 kişi daha alıkonuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 12:16 | Son Güncelleme

Suriye'de geçen ay 402'si Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 687 kişi alıkonuldu  - Bu yılın ocak-eylül döneminde alıkonulanların sayısı 6 bin 109'a ulaştı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 687 kişinin keyfi şekilde tutuklandığını açıkladı.

SNHR'nin yayımladığı eylül ayı raporunda, geçen ay ülke çapında 687 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin geçen ay 22'si çocuk, 34'ü kadın 402 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı bildirildi.

Tutuklananların büyük kısmını son dönemlerde rejim kontrolüne giren bölgelerde "uzlaşı" imzalayan gençlerin oluşturduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde 4'ü çocuk, 6'sı kadın 190 kişinin sebepsiz alıkoyduğu aktarılan raporda, örgütün alıkoyduğu gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi.

Rapora göre, terör örgütü DEAŞ 2'si çocuk 22 kişiyi geçen ay örgütün talimatlarına uymadığı veya muhaliflere yakın oldukları gerekçesiyle alıkoyarken, söz konusu sürede askeri muhalifler 1'i çocuk, 2'si kadın 38 kişiyi, Heyet Tahrir Şam ise 35 kişiyi alıkoydu.

- 9 ayda 6 bin 109 kişi alıkonuldu

Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığına dikkat çekilen raporda, bu yılın ocak-eylül döneminde ülke genelinde 6 bin 109 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldığı aktarıldı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre Suriye'de rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.

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