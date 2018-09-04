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Suriye'de geçen ay 693 kişi alıkonuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

Suriye'de geçen ay büyük kısmı Esed rejimi tarafından olmak üzere 36'sı çocuk, 47'si kadın 693 kişi alıkonuldu  - Bu yılın ocak-ağustos döneminde alıkonulanların sayısı 5 bin 422'yi buldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay 693 kişinin keyfi tutuklamalara maruz kaldığını açıkladı.

SNHR'nin yayımladığı ağustos ayı raporunda, Suriye'de geçen ay 36'sı çocuk, 47'si kadın 693 kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Ağın raporunda, rejim güçlerinin ağustos ayında 21'i çocuk, 36'sı kadın 456 kişiyi keyfi şekilde tutukladığı bildirilirken, tutuklananların bir kısmının üniversite öğrencileri ve devlet memurlarından oluştuğuna dikkat çekildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde 9'u çocuk, 8'i kadın 102 kişiyi sebepsiz yere alıkoyduğu ifade edilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın 3'ü çocuk 32 kişiyi örgütün talimatlarına uymadığı veya muhaliflere yakın oldukları için keyfi olarak alıkoyduğu kaydedildi.

Raporda, söz konusu sürede askeri muhaliflerin 2'si çocuk, 2'si kadın 41 kişiyi, rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın ise 1'i çocuk, 1'i kadın 62 kişiyi alıkoyduğu bilgisini paylaşıldı.

- 8 ayda 5 bin 422 kişi alıkonuldu

Suriye'deki keyfi tutuklamaların büyük bir kısmının rejim güçlerince yapıldığına dikkat çekilen raporda, bu yılın ocak-ağustos döneminde ülke çapında 5 bin 422 kişi keyfi tutuklamalara maruz kaldı.

SNHR, geçen ay yayımladığı raporunda, Esed rejiminin alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 836'sının öldüğünü kabul ederek ailelerine bildirdiğini duyurmuştu.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed keyfi SNHR Suriye tutklama YPG/PKK

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