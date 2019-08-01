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Suriye’de geçen ayda 433 sivil hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Temmuz ayında Suriye’nin farklı şehirlerinde düzenlediği saldırıda 119’u çocuk, 64’ü kadın toplam 433 sivilin öldürüldüğü belirtildi.Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Temmuz ayında çoğu Esad rejimi ve Rusya güçlerince öldürülenlerin 433’ünün sivil olduğunu açıkladı.SNHR’nin yayımladığı raporda, Temmuz ayında Esad rejimi ve destekçisi milislerin Suriye’nin farklı bölgelerinde yoğun hava saldırıları nedeniyle aralarında 119’u çocuk olmak üzere 433 kişi hayatını kaybetti.Raporda, Esad rejimi destekçisi Rusya güçlerinin saldırısında 19’u çocuk, 18’i kadın olmak üzere toplam 107 sivil öldürüldü.Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan örgütlerin saldırısında geçtiğimiz Temmuz ayında 65’i çocuk 32’si kadın toplam 211 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.Raporda, uluslararası koalisyonun bir sivili öldürürken, diğer grupların 33’ü çocuk, 14’ü kadın toplam 104 sivili öldürdüğü, hayatını kaybedenler arasında 4 sağlık görevlisi ve sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin olduğu kaydedildi.Raporda ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Temsilcisi’nin ülkede katliam yapan ve suç işleyenleri kınaması için çağrı yapıldı.

Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Temmuz ayında Suriye’nin farklı şehirlerinde düzenlediği saldırıda 119’u çocuk, 64’ü kadın toplam 433 sivilin öldürüldüğü belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Temmuz ayında çoğu Esad rejimi ve Rusya güçlerince öldürülenlerin 433’ünün sivil olduğunu açıkladı.
SNHR’nin yayımladığı raporda, Temmuz ayında Esad rejimi ve destekçisi milislerin Suriye’nin farklı bölgelerinde yoğun hava saldırıları nedeniyle aralarında 119’u çocuk olmak üzere 433 kişi hayatını kaybetti.
Raporda, Esad rejimi destekçisi Rusya güçlerinin saldırısında 19’u çocuk, 18’i kadın olmak üzere toplam 107 sivil öldürüldü.
Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan örgütlerin saldırısında geçtiğimiz Temmuz ayında 65’i çocuk 32’si kadın toplam 211 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Raporda, uluslararası koalisyonun bir sivili öldürürken, diğer grupların 33’ü çocuk, 14’ü kadın toplam 104 sivili öldürdüğü, hayatını kaybedenler arasında 4 sağlık görevlisi ve sivil savunma ekiplerinden 3 kişinin olduğu kaydedildi.
Raporda ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Temsilcisi’nin ülkede katliam yapan ve suç işleyenleri kınaması için çağrı yapıldı.

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