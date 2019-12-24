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‘Suriye’de Giderek Artan Askeri Operasyonlar Endişe Verici’

24.12.2019 23:29 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin kuzeybatısında son günlerde giderek artan askeri operasyonlardan duyduğu derin endişeyi dile getirerek, taraflara karşılıklı olarak birbirlerine yönelik düşmanca tutumlarına son verme çağrısı yaptı

‘Suriye’de Giderek Artan Askeri Operasyonlar Endişe Verici’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’nin kuzeybatısında son günlerde giderek artan askeri operasyonlardan duyduğu derin endişeyi dile getirerek, taraflara karşılıklı olarak birbirlerine yönelik düşmanca tutumlarına son verme çağrısı yaptı.

Guterres, Suriye’de birçok kişinin yerlerinden edildiği bir ortamda giderek tırmanan gerilimin karşılıklı olarak sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada Guterres, Suriye’deki askeri operasyonların ölçeğinin alarm verici düzeyde arttığını, bölgedeki sivillerin ateş hattından kaçmaya çalışırken bile tahliye yollarında saldırıya uğradıklarının bildirildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, “Genel Sekreter Guterres, tüm taraflara sivilleri koruma ve sivillerin hareket özgürlüğünü sağlama konusundaki yükümlülüklerini hatırlatıyor” ifadesini kullandı.

BM, İdlib bölgesine düzenlenen askeri operasyonların tırmandığını, onlarca sivilin hayatını kaybettiğini, sadece geçen hafta 80 bin kişinin yerlerinden olduğunu kaydetti.

Açıklamaya göre, BM ve insani yardım ortaklarının ülkenin kuzeyindeki kritik çalışmalarını sürdürmelerine imkan tanımak için sınır ötesi yardım yöntemi de dahil olmak üzere, insani yardımların sürekli, engelsiz ve güvenli şekilde ulaştırılmasının garanti edilmesinin gerektiği belirtildi.

Genel Sekreter Guterres, Suriye sorununa şimdiye kadar askeri bir çözüm bulunmadığına dikkati çekerek, tek güvenilir çözüm yolunun ateşkes ve siyasi çözümü öngören Güvenlik Konseyi'nin 2254 tarihli kararının uygulanması olduğunu kaydetti.

UNICEF : “Dokuz ayda 500’den fazla çocuk ya yaralandı ya da öldü”

BM Çocuk Fonu (UNICEF), Suriye’de bu yılın ilk dokuz ayında 500'den fazla çocuğun ya yaralandığını ya da öldüğünü açıkladı. UNICEF, sadece bu ay en az 65 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ted Chaiban, “Çocuklar şiddet görüyor. Binlerce kişi göç ediyor” dedi.

Chaiban, bölgede şiddetin artması nedeniyle binlerce kişinin yerlerinden olduğunu belirterek, 11 Aralık’tan bugüne kadar 60 bini çocuk olmak üzere 130 bin kişinin yerlerinden olduğunu kaydetti.

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