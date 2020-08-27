Suriye'de görev yapan Rus askerleri ABD askeri aracını hedef aldı

Rus ve ABD hükümetleri, bazı ABD askerlerinin yaralandığı çarpışma sonrası karşılıklı olarak birbirlerini suçladı.

Rusya'da yayın yapan ve milliyetçi olarak bilinen Rusvesna.su adlı internet sitesi, çarpışmanın videosunu paylaştı ve ardından video Twitter'da çok sayıda kişi tarafından yeniden paylaşıldı.

Videoda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki çölllük bir arazide konvoy halinde ilerleyen bir Rus askeri aracının, ABD ordusuna ait bir araca doğru ilerleyip çarptığını, bu esnada bir Rus helikopterinin de alçak uçuş yaptığı görülüyor.

Rusya, ABD ordusunu, devriyeye engel olmakla suçluyor.

https://twitter.com/Joyce\_Karam/status/1298656396704206848

Olayla ilgili haberlerin çarşamba günü basına yansımasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, o bölgede devriye yapacağına dair daha önce ABD ordusunu bilgilendirdiğini açıkladı:

"Buna rağmen, var olan anlaşmaları da ihlâl ederek, ABD silahlı kuvvetlerine bağlı askerler Rusya'nın devriyesini engellemeye çalıştı."

Rusya'daki Tass haber ajansına göre yapılan açıklamada, "Buna karşılık olarak Rus ordu polisi de herhangi bir olay yaşanmasını engellemek ve başlanan görevi tamamlamak için gerekli tedbirleri almıştır" ifadeleri yer aldı.