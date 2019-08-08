Suriye'de 'güvenli bölge' - Kürtlerin çatı örgütü TEV-DEM'in yetkilisi Halil: Türkiye-ABD anlaşması yeni bir yaklaşımın başlangıcı

Suriye'de aralarında Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) de bulunduğu Kürt grupların oluşturduğu çatı kuruluş Demokratik Toplum Örgütü'nün (TEV-DEM) Yönetim Komitesi üyesi Aldar Halil, ABD ile Türkiye'nin dün yaptığı güvenli bölge anlaşmasının yeni bir yaklaşım başlattığını ancak detaylarının henüz bilinmediğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Halil, "Bu anlaşma, yeni bir yaklaşımın başlangıcını temsil ediyor ancak daha fazla detaya ihtiyacımız var" dedi.

Halil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlaşmayla ilgili değerlendirmemizi, atılan manşetler değil, ayrıntıları ve olgular üzerinden yapacağız."

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin doğusunu kapsayacak şekilde bir "güvenli bölge" kurulması amacıyla ABD ile Türkiye arasında yürütülen ve 3 gün süren görüşmeler dün tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgenin tesisi için Türkiye'de bir "Müşterek Harekat Merkezi"nin kurulacağı ve bu bölgenin bir "barış koridoru"na dönüştürüleceği belirtildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yaptı.