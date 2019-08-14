Suriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanlığı: İnsansız hava araçları göreve başladı

Pazartesi günü TRT Haber'e konuşan Akar, "Her platformda, her ortamda güvenliğimiz bakımından 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik" demişti.

Müşterek Harekât Merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerleme, müttefiklik ruhuna uygun şekilde Amerikalılarla beraber hareket etme arzusunda olduklarını belirten Akar, "Diğer taraftan da bizim ister B planı ister C planı olarak ifade edin...Eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz olacaktır" diye konuşmuştu.