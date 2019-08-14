Suriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanlığı: İnsansız hava araçları göreve başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik olarak Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede İnsansız Hava Araçlarımız görev icra etmeye başlamıştır" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1161603863281065986
https://twitter.com/tcsavunma/status/1161604143003426816
Milli Savunma Bakanlığı dün de, Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulması çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'ya giden ABD heyetiyle ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını, "kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığını" açıklamıştı.
6 kişiden oluşan ABD heyeti ise Şanlıurfa'ya Pazartesi günü varmıştı.
Müşterek Harekât Merkezi'nin kısa sürede faaliyete geçirilmesi planlanıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Müşterek Harekât Merkezi'nin en kısa sürede açılacağını söylemişti.
Pazartesi günü TRT Haber'e konuşan Akar, "Her platformda, her ortamda güvenliğimiz bakımından 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik" demişti.
Müşterek Harekât Merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerleme, müttefiklik ruhuna uygun şekilde Amerikalılarla beraber hareket etme arzusunda olduklarını belirten Akar, "Diğer taraftan da bizim ister B planı ister C planı olarak ifade edin...Eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz olacaktır" diye konuşmuştu.
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