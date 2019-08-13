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Suriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanlığı: Müşterek Harekât Merkezi'nin altyapısı kuruluyor

13.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulması çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'ya giden ABD heyetiyle ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır" denildi.

Suriye'de 'güvenli bölge' - Milli Savunma Bakanlığı: Müşterek Harekât Merkezi'nin altyapısı kuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de "güvenli bölge" oluşturulmasına yönelik Müşterek Harekât Merkezi'nin kurulması çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'ya giden ABD heyetiyle ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1161269466568765444

https://twitter.com/tcsavunma/status/1161269468984725504

https://twitter.com/tcsavunma/status/1161269471274778624

Müşterek Harekât Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye'ye giden 6 kişilik ABD heyeti dün Şanlıurfa'ya varmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, ön hazırlık sonrası merkezin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Müşterek Harekât Merkezi'nin en kısa sürede açılacağını söyledi.

Dün TRT Haber'e konuşan Akar, "Her platformda, her ortamda güvenliğimiz bakımından 30-40 kilometrelik bir derinlik gerektiğini söyledik" demişti.

Müşterek Harekât Merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerleme, müttefiklik ruhuna uygun şekilde Amerikalılarla beraber hareket etme arzusunda olduklarını belirten Akar, "Diğer taraftan da bizim ister B planı ister C planı olarak ifade edin...Eğer bunlar yürümezse kendi başımıza yapacağımız faaliyetlerimiz olacaktır" diye konuşmuştu.

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