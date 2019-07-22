‘Suriye'de Güvenli Bölge Oluşturulmazsa Harekat Düzenleriz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşmazsa ve bize tehdit devam ederse Fırat'ın doğusuna harekat düzenleriz" dedi.

TGRT Haber’e açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ABD ile bu hafta Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması konusunun konuşulacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’yi ziyaret eden ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşme sonrası bir anlaşmaya varılacağını umduğunu da kaydetti.

Çavuşoğlu, "Güvenli bölge için ABD ile görev gücü oluşturduk. Son zamanlarda yavaşlama görüyoruz. İdlib bölgesindeki sorunları bahane göstererek bu görüşmeleri savsaklamanın bir faydası olmayacağını ABD'lilere de söylüyoruz” dedi.

ABD'nin sözünde durmadığını birkaç defa gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Bunlardan biri de Menbiç. Somut bir adım yok. Yol haritasının amacı YPG/PKK'lıları çıkarmak ve yerel halka Menbiç'i teslim etmek. Yaklaşık 14 ay oldu, sonuç yok. Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız. ABD'liler Jeffrey'i gönderdiler, bugün başlayacak toplantılarda yeni önerileri olduğunu söylediler. Artık bu konuda net bir adım atmamız lazım” diye konuştu.