"Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması önemli"

- "Bağdat ile Erbil uzlaşırsa DEAŞ yeniden yapılanamaz"

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail de Almanya'nın Irak güvenlik güçleri ve Peşmerge güçlerine yönelik askeri yardımlarına değindi.

DEAŞ'ın Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten İsmail, şunları kaydetti:

"Eğer Bağdat ile Erbil yönetimleri, sorunların çözümü konusunda uzlaşırsa -ki bunun için güçlü bir irade var, o zaman DEAŞ yeniden yapılanamaz. Bunun için ciddi bir çalışma olması gerekir."

