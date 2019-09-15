Suriye'de hastane otoparkında bombalı araçla saldırı: 12 ölü, 25 yaralı

Eyyüp BURUN- Reşit ÇELEİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesindeki Çobanbey Hastanesi otoparkında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. can pazarının yaşandığı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütünden temizlediği Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde, Çobanbey Hastanesi otoparkında akşam saatlerinde bombalı araç infilak ettirildi. Can pazarının yaşandığı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki ve Kilis'teki hastanelere götürüldü. Büyük hasarın meydana geldiği hastanede enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yerel güvenlik güçleri, bölgede ve Çobanbey genelinde önlemlerini artırırken, terör örgütü PKK/YPG unsurlarınca düzenlendiği düşünülen saldırının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



