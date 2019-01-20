Suriye'de hava saldırısı: 2 ölü, 9 yaralı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, savaş uçakları "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Es Sübül köyüne ve Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Biksereye köyüne en az 3 hava saldırısı düzenledi.

Diğer yandan Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine, Kefer Zita ilçesine, İdlib'in güneybatısında Han Es Sübül ilçesine, Temaniye beldesine, Cisir Eş Şuğur'a bağlı Bekserye ve Naciye köylerine top ve roket saldırısı devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

