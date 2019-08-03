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Suriye'de Hava Üssündeki Cephanelikte Patlama

03.08.2019 20:13 | Son Güncelleme

Suriye’nin iç bölgelerinde Şam hükümeti kuvvetlerine ait bir askeri cephanelikte meydana gelen patlamada 31 asker ve Esat rejimi yanlısı milis öldü. Humus’taki Şayrat Hava Üssü’nde yaşanan patlamaya neyin yol açtığı öğrenilemedi

Suriye'de Hava Üssündeki Cephanelikte Patlama

Suriye’nin iç bölgelerinde Şam hükümeti kuvvetlerine ait bir askeri cephanelikte meydana gelen patlamada 31 asker ve Esat rejimi yanlısı milis öldü.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlem adlı örgütün güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre Humus’taki Şayrat Hava Üssü’nde yaşanan patlamaya neyin yol açtığı öğrenilemedi.

Resmi SANA haber ajansıysa, “tarihi geçmiş mühimmatın nakledilmesi sırasında yaşanan teknik bir aksaklık” yaşandığını bildirdi.

Şayrat Hava Üssü, Şam hükümetinin en kilit askeri tesislerinden biri durumunda. Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütüne göre Esat rejimine yardım eden İran milis güçlerini bu üste barındırıyor.

ABD 2017 yılında Suriye’nin Han Şeyhun kasabasında yaşanan ve 80 kişinin ölümüne yol açan sarin gazı saldırısının ardından bu hava üssünü bombalamıştı. Pentagon, kimyasal silah taşıyan bombaların bu üsten kalkan uçaklarla atıldığını tespit etmişti.

2011’de Şam hükümetinin ülkedeki barışçı protestoları sert bir şekilde bastırmasıyla başlayan iç savaşta şimdiye kadar 370 bini aşkın Suriyeli hayatını kaybetti. Milyonlarca kişiyse ülkeyi terk etti.

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