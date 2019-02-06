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Suriye'de Heccin'den kaçan 35 çocuk hipotermiden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 02:06 | Son Güncelleme

BM: "Aralık'tan bu yana en az 35 çocuk Heccin'den kaçış yolunda ya da kampa ulaştığında hipotermi nedeniyle öldü"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de aralık ayından beri terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline bağlı Heccin'den kaçan en az 35 çocuğun hipotermiden öldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Heccin ilçesindeki çatışmalardan kaçan ve bölgede kalan sivillerin durumundan endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

Geçen aralık ayından beri Heccin'den 25 bin fazla kişinin kaçarak Haseke'deki El Hol Kampı'na geldiği belirtilen açıklamada, 22 Ocak'tan beri kampa 10 bin kişinin ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Aralık'tan bu yana en az 35 çocuk Heccin'den kaçış yolunda ya da kampa ulaştığında hipotermi nedeniyle öldü."' denildi.

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35 çocuk DEAŞ Heccin Hipotermi Suriye

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