Suriye'de 'İdlib' protestoları

GAZİANTEP, (DHA) - SURİYE'nin farklı bölgelerinde, rejim güçlerinin İdlib'e yönelik saldırıları cuma namazı sonrası protesto edildi.

İdlib merkez başta olmak üzere, 'Fırt Kalkanı' ile 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla terörden arındırılan kentlerdeki birçok noktada binlerce kişi, cuma namazının ardından bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) flaması taşıyan kişiler, Arapça yazılı dövizlerle İdlib'e yönelik saldırılara ve Esad rejimine tepki gösterdi. Gösterilerde, Türkiye lehine slogan atan ve tezahüratta bulunan Suriyeliler, İdlib'in de güvenli hale getirilmesi için Türkiye'ye umut bağladıklarını söyledi.

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