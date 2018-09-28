Suriye'de, 'İdlib' protestoları sürüyor

SURİYE, (DHA) - HAVADAN ve karadan ateş altına alınan, ancak Türkiye ve Rusya'nın vardığı mutabakat ile saldırıların sonlandığı İdlib ve muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan siviller, cuma namazının ardından Suriye rejimini protesto etti.

Rusya desteği ile rejim birliklerince muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in kırsalı havadan ve karadan ateş altına alındı. Günlerce süren saldırıların katliama dönüşmesinden endişe eden sivillerin çağrılarının ardından diplomatik atağa kalkan Türkiye ve Rusya geçen 17 Eylül günü mutabakata vararak, İdlib'de tansiyonun düşmesini sağladı. İdlib'e yönelik saldırıların başlamasıyla muhaliflerin kontrolündeki birçok noktada cuma namazının ardından başlatılan eylemler bugün de devam etti. Cuma namazının ardından başta İdlib olmak üzere muhaliflerin denetimindeki birçok ilçe, belde ve köyde rejim karşıtı gösteriler düzenlendi. Ellerinde ÖSO ve Türkiye bayrağı taşıyan kalabalıklar, rejimi protesto edip her zaman yanlarında olan Türkiye'ye minnettar olduklarını dile getirdi.

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