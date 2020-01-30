HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor

Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:58 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında Saraqib bölgesine atılan bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi.  Suriye'nin İdlib kentine yönelik dün gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan bombardımanlar sırasında, sabah saatlerinde Saraqib bölgesine ilerleyen rejim ve destekçilerinin attığı bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında Saraqib bölgesine atılan bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi.
Suriye'nin İdlib kentine yönelik dün gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan bombardımanlar sırasında, sabah saatlerinde Saraqib bölgesine ilerleyen rejim ve destekçilerinin attığı bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili net bilgiye ulaşılamadı. Ancak yerel kaynaklar, aracı olanlara çağrıda bulunulduğunu, bölgedeki insanların uzaklaştırılması için destek istediğini kaydetti. Bölgede hareketlilik sürüyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Akdeniz'de deprem! Akdeniz'de deprem!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

MHP Lideri Bahçeli'den 'Yüzyılın Anlaşması'na sert tepki

Bahçeli'den sert tepki: Sabotajdır!

Son dakika: Akdeniz'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Akdeniz'de deprem!

Son dakika! Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

Şişli'deki mucize kurtuluşla ilgili yeni detaylar!

AKUT’un 'Güvendeyim' uygulamasına depremden sonra ilgi

Elazığ depreminin ardından herkes bu uygulamayı indiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.