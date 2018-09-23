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Suriye'de İHA düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Lazkiye kenti kırsalına kime ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı (İHA) düştü.

Suriye'de İHA düştü

SURİYE, (DHA)- SURİYE'nin Lazkiye kenti kırsalına kime ait olduğu bilinmeyen insansız hava aracı (İHA) düştü.
Esad rejiminin kontrolündeki Lazkiye kenti kırsalına bugün bir İHA düştü. İHA'nın kuyruğunda Arapça, 'Mesajımız ulaşmışsa, gelenler daha acıtıcı olacaktır' yazıldığı belirtildi.

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Suriye'de İHA düştüSuriye'de İHA düştü

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