Suriye'de IŞİD Karşıtı Koalisyondan SDG’ye Yardım

Amerika liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon hafta sonunda IŞİD karşısında darbe yiyen Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yardım etmekte olduğunu açıkladı. IŞİD militanları Suriye’de kontrolleri altında bulunan son bölgeyi kaybetmemek için savaş veriyor. Hafta sonundaki çatışmalarda Suriye Demokratik Güçleri önemli kayıplar vermişti.

Koalisyon sözcüsü Sean Ryan, SDG’nin bölgeye yeni savaşçılar gönderdiğini, koalisyonun da SDG’ye desteği hızlandırdığını kaydetti.

Irak devletinin desteklediği paramiliter gruplar da alarm durumunda olduklarını ve sınırı geçmeye çalışanlara karşı koymaya hazır olduklarını açıkladı.

Kötü hava koşullarından yararlanan IŞİD militanları çoğunluğunu Kürt güçlerin oluşturduğu SDG’ye hafta sonunda saldırmış ve SDG’yi daha önce ele geçirdiği bazı bölgelerden çıkarmıştı.

