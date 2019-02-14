Suriye’de IŞİD’e Katılan İngiliz Kız Dönmek İstiyor

IŞİD’e katılmak için 2015 yılında Türkiye üzerinden Suriye’ye giden İngiliz Şamima Begüm İngiltere’ye dönmek istediğini belirtti.

Begüm, bu açıklamayı İngiliz Times gazetesine yaptı.

Begüm, pişman olmadığını belirtmekle birlikte 9 aylık hamile olduğunu ve çocuğunu doğurmak için ülkesine dönmek ve çocuğuyla sakin bir hayat yaşamak istediğini kaydetti.

“Buraya geldiğime pişman değilim” diyen Begüm, “15 yaşındaki aptal kız öğrenci değilim, Halifelik bitti. Çok fazla baskı ve yolsuzluk vardı ki bir zaferi hak ettiklerini düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

Times muhabiri Anthony Loyd, Begüm’ü Suriye’nin kuzeyinde bir kampta buldu ve bu mülakatı yaptı.

Begüm, Suriye’de bir IŞİD militanıyla evlenmiş, daha önce iki çocuğu olmuş ancak çocuklar hayatlarını kaybetmiş.

Begüm, Bethnal Green Akademisi’nden Şubat 2015’te İngiltere’yi terkeden 3 kız öğrenciden biriydi.

Üç kız öğrenci önce Türkiye’ye gitmiş sonra da oradan Suriye’ye geçmişti.

Begüm kendisiyle birlikte Suriye’ye giden kızlardan birinin yaşamını yitirdiğini, diğerinin ise hayatta olduğunu kaydetti.

Begüm’ün ülkesine geri dönme isteğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz.

İngiliz yetkililer dönmesi durumunda soruşturmayla karşı karşıya kalabileceği, çocuğunun kendisinden alınabileceğini belirtiyor.

