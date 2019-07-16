SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - Beş yıl kaldığı cezaevinde sol gözünü kaybetti

Tutuklandıktan sonra tüm dünyayla bağlantısının koptuğunu ifade eden Abdullah, ''Her günüm acıyla geçti. Günlerce aç bırakıldık. Vücudumuza elektrik verildi. Demir çubuklarla dövüldük. Günlerin ne olduğunu, hangi yıl olduğunu bilemezdik. Tekli hücreye atıldım. Çok dardı. Günlerce ayakta bekletildim.'' diye konuştu.

Abdullah, bir rejim askerinin sol gözüne demir çubukla vurduğunu dile getirerek, ''Askerler tarafından acımasızca dövülüyorduk. Bunun yanı sıra cezaevinin her noktasından yükselen feryatlar bizleri daha da üzüyor, kahrediyordu. Demir çubuklarla dövüldüğüm bir gün sol gözüme darbe aldım ve ağır yaralandım. Tedavim yapılmadığı için gözümü kaybettim. Dünyam karardı. Vücudumun her yerinde işkence izlerini taşıyorum.'' diye konuştu.

Cezaevi yönetimi tarafından para karşılığı bırakılacağı söylendiğinde "yeniden doğmuş gibi" hissettiğini aktaran Abdullah, ''Ailemin yaşadığımdan ümidini kestiğini düşünüyordum. Meğer her gün beni görmeye gelmişler ancak içeri alınmamışlar. 8 bin dolar vermeleri karşılığında beni çıkardılar. Yeniden gün ışığını ve ailemi gördüğüm için binlerce kez şükrettim. Umarım içerideki tüm kardeşlerimiz çıkar ve özgürlüğüne kavuşur.'' ifadelerini kullandı.

Abdullah, yüksek öğrenimine devam etmek istediğini ve eski sağlığına kavuşmayı ümit ettiğini sözlerine ekledi.

