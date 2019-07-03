İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/SELEN TEMİZER - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin zindanlarında 2 yıl alıkonulan Rufeyda Zeytun, erkek kardeşinin muhaliflerin safında olması nedeniyle kız kardeşi ve annesiyle sebepsiz alıkonulduklarını söyledi.

Şam doğumlu 38 yaşındaki öğretmen Zeytun, Esed rejiminin zindanlarında annesi ve kız kardeşiyle yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Zeytun, "Rejim, beni, annemi ve kız kardeşimi tutuklayarak muhalif kardeşimin teslim olması için baskı yapmak istedi. Bizleri kurban etti." dedi.

Annesini, rejimin Şam'ın Haresta bölgesine düzenlediği hava saldırısında yaralanması üzerine hastaneye kaldırdıklarını belirten Zeytun, "Onu hastaneye kaldırdığımızda yoğun bakımdaydı. Beni ve kız kardeşimi o an hastanede bir odaya hapsettiler. Kimlikteki soyadımıza göre tutuklandık. Rejim muhaliflerle aynı soyadı taşıyanları alıkoyuyordu. Kardeşim rejim tarafından aranıyordu. O yüzden bizi alıkoydular." diye konuştu.

Zeytun, hastane odasında annelerini görmelerine izin verilmediğini dile getirerek, "Annem kendine geldikten sonra üçümüzü aynı odaya hapsettiler. 'Neden buradayız?' diye her sorduğumda, 'Bir şey yok.' diye cevap veriyorlardı. Oda içerisinde lavabo yoktu. Sonra bizi aynı hastanede lavabosu olan bir odaya aldılar. Hastanede yaklaşık 11 ay kaldım." şeklinde konuştu.