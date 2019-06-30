İDLİB (AA) - SELEN TEMİZER/BURAK KARACAOĞLU - Beşşar Esed rejiminin, "cihat nikahı" kıydığı iddiasıyla alıkoyduğu evli ve üç çocuk annesi Nur Nedim Mulhim, muhaliflere destek olduklarını ancak onlardan kötülük görmediklerini, rejimin işkencecilerinin ise sorgu sırasında zevk alarak eziyet ettiklerini söyledi.

Humus'un Kuseyir ilçesinden Nur Nedim Mulhim, Ekim 2014'te rejim güçlerine karşı savaşan askeri muhaliflerle geçici nikah yapmak iddiasıyla suçlanarak gözaltına alındı.

O dönem evli ve üç çocuğu olan Mulhim, hikayesini AA muhabirlerine şöyle anlattı:

"Tekli hücrede kaldıktan sonra Humus'taki sorgu merkezine nakledildim. Orada küçük bir odada 23 kadın bir aradaydık. Her ilden kadınlar vardı. İşkence vardı. Namaz, oruç yasaktı. Nakil sırasında muhalifler ile rejim arasında çatışmalar vardı. Araç takla attı. Araç içinde tek kadın bendim ve yaralanmıştım. Bizi Şam’daki El Hatib sorgu merkezine götürdüler. Orada bir ay kaldım."

Günde iki defa sorguya alındığını belirten Mulhim, "Elim kollarım bağlıydı. Sürekli darp edildim. Gözlerim kapalıydı. İtiraf etmediğim için kötü sözler söylediler. Bana 'Sen Suudilerden destek alıyorsun. Cihat nikahı yapıyorsun.' dediler. Bir süre hastanede çalışmıştım. Beni o dönem teröristlere yardım etmekle suçladılar. Gözüm kapalı şekilde belgelere imza attırdılar." diye konuştu.