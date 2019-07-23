SALİM TAŞ - Suriye'nin Hama kentinde yolda yürüdüğü sırada rejim güçlerince keyfi olarak alıkonulan 5 çocuk annesi Meysa El Mıhabi, bir yıl kaldığı cezaevindeki işkence ve tecavüze maruz kaldığı acı dolu günlerini unutmak istiyor. Hama'da 2013 yılında çocuklarına ekmek alıp evine döndüğü sırada Esed askerlerinin, içerisinde bulunduğu bir aracın önünü keserek ve hiçbir gerekçe göstermeden tutukladığı 44 yaşındaki Meysa El Mıhabi, cezaevinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. El Mıhabi, 2010 yılında rahatsızlığı nedeniyle eşini kaybettiğini ve ailesinin desteğiyle 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi vermeye başladığını belirtti. Ülkesinde iç savaşın başlamasıyla birlikte yaşamlarının zorlaştığını, rejim güçlerinin ise halka baskı ve zulüm etmeye başladığını aktardı. El Mıhabi, yaşadığı kent olan Hama'da rejim güçlerinin çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı demeden çok sayıda insanı asılsız iddialar üreterek tutukladıklarını, ardından da tutuklulara cezaevlerinde çeşitli işkenceler ettiklerini söyledi.

- "Hayatım cezaevinde kararmaya başladı" Kendisini de Esed askerlerinin yolda yürüdüğü sırada gözaltına aldıklarını ve ondan sonrada hayatının kararmaya başladığını anlatan El Mıhabi, şöyle devam etti: "Evime giderken bir anda önümde bir araç durdu ve içerisinden rejim askerleri indi. Beni ve kaldırımda yanımda yürüyen birkaç kişiyi daha hiçbir şey söylemeden gözaltına aldılar. Ben o anda onlara herhangi bir suçumun olmadığını, sadece yetim çocuklarıma ekmek götürdüğümü defalarca kez söylememe rağmen beni dinlemediler ve döverek araca bindirdiler. Beni önce karakola götürdüler. Orada da suçsuz olduğumu anlatmaya çalıştım ama yine de dinlemediler. Daha sonra beni cezaevine götürdüler. Hayatım cezaevinde kararmaya başladı. Zindana atıldım ve işkence görmeye başladım. Ellerim ve ayaklarım zincirlere bağlı halde saatlerce aç susuz tutuldum ve dayak yedim. İşkencede tekmelerle kaburgam kırıldı ve sopayla sağ kulağıma vurulması sonucu işitme kaybı yaşadım." - "Yalvarmamıza rağmen dinlemiyorlardı"