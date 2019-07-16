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SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - İşkence günlerinde yakalandığı kanser, sonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Esed rejiminin zindanlarında işkenceyle geçirdiği 3 ayda kansere yakalanan 55 yaşındaki Saihe Nedim Barudi, serbest kaldıktan sonra kendini aynı kaderi paylaşan mahkumlara adadı - Barudi, son evredeyken öğrendiği hastalığına rağmen çalışmalarına devam etse de şubatta hayatını kaybetti - Saihe Nedim Barudi'nin çalışma arkadaşı Hitam Hüseyin: - "Kendilerine idrarlı su içirdiklerini, küflenmiş yemekler yedirdiklerini ve soğuk havada meydanda asılı bıraktıklarını anlatırdı"

İDLİB (AA) - ADHAM KAKO/BURAK KARACAOĞLU - Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde yaklaşık 3 ay boyunca işkence gören 55 yaşındaki Saihe Nedim Barudi, kansere yakalanarak hayatını kaybetti.

Barudi, 50 yaşındayken 2014'te Hama'da muhaliflere yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı, 2 ay 18 günde 14 farklı sorgu merkezinde işkence gördü ve bu esnada kansere yakalandı.

Tahliye edildikten sonra kendisini, aynı kaderi paylaşan eski mahkumlarla çalışmaya adayan Barudi, hastalığını son evresindeyken öğrendi, şubatta yaşamını yitirdi.

Barudi'nin çalışma arkadaşı Hitam Ahmet Hüseyin, AA muhabirine onun yaşadıklarını anlattı.

"Eski kadın mahkumlara maddi yardımlarda bulunurdu. Çok ince ve temiz bir insandı." diyen Hüseyin, üç yıl boyunca gönüllü projelerde Barudi ile çalıştıklarını söyledi.

Hüseyin, Barudi ile Vicdan Konvoyu kapsamında etkinliklere katıldıklarını dile getirerek "Saatlerce ara vermeden çalışırdı, bel fıtığı da vardı ve ona rağmen çalışırdı." ifadesini kullandı.

- "Hastalığı cezaevinde kaldığı dönemde ortaya çıktı"

İşkenceler sırasında Barudi'nin yüzüne tekmeler atıldığını belirten Hüseyin, "Kendilerine idrarlı su içirdiklerini, küflenmiş yemekler yedirdiklerini ve soğuk havada meydanda asılı bıraktıklarını anlatırdı." diye konuştu.

Hüseyin, Barudi'nin hastalığıyla ilgili "Tutuklanmadan önce herhangi bir sağlık sorunu yokmuş. Hastalığını öğrendiğinde son evredeydi. Doktorlar, cezaevinde kaldığı dönemde hastalığın ortaya çıktığını değerlendirmişti." dedi.

Barudi'nin tekli hücrede geçirdiği günleri her hatırladığında ağladığını aktaran Hüseyin, rejimin cezaevinde alıkoyduğu çok sayıda kadının bu tür hastalıklara yakalandığının altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
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