SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - Suriyeli kadın yer altı cezaevindeki işkenceyi unutamıyor

Cezaevinin zifiri karanlık olduğunu aktaran Ahmet, ''Sadece dayak ve işkence anlarında biraz aydınlık oluyordu. Bedenim türlü işkencelere maruz kaldı, elektrik, dayak ve karanlığa mahkum edilmek. Parmaklarımın birkaçı sopa darbeleriyle kırıldı. Günlerce aç bırakıldık, yemek verildiğinde de kuru ve küflü ekmekler yedirildi. Bir yıl boyunca güneşi görmedim, yerin altına kurulan cezaevinde her türlü işkenceye maruz kaldım. Hayatımın en acı günleriydi." dedi.

HATAY (AA) - CEM GENCO - Suriye'de rejim güçleri tarafından dört arkadaşıyla birlikte tutuklanan 38 yaşındaki Hatice Ahmet, yer altı cezaevinde gördüğü işkenceleri aradan geçen zamana rağmen unutamıyor.

Hatice Ahmet, kendisiyle aynı anda tutuklanan arkadaşlarını ilk iki hafta gördüğünü ancak bir daha onlardan hiç haber alamadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Karanlık bizi daha da dayanılmaz acılara sürekledi, arkadaşlarımın yanımdan götürülmesi tüm umutlarımı tüketti. Ne sabah ne de akşam olduğunu bilmeden bir yıl geçti. Kaldığımız yer altındaki cezaevine tam altı kat inerek ulaşılıyordu. Suçsuzluğumun anlaşılmasıyla beni bıraktılar. Dışarıya çıktığımda uzun süre gözlerimi açamadım.''

Arkadaşlarının akıbetini hep merak ettiğini dile getiren Ahmet, şöyle konuştu:

''Çıktıktan sonra hemen çocuğuma ve eşime koştum. Beni cezaevinin önünde bekliyorlardı. Hayatta olduğum ve sevdiklerime kavuştuğum için binlerce şükürler olsun diyorum. Orası bir cehennemden farksızdı, öldürmüyorlar her gün farklı işkenceler yapıyorlardı. Suçsuz olduğumu anlayıp bırakmaları bizim için bir mucize oldu. Aklım hep benimle birlikte giren arkadaşlarımda. Hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. Bu acı dolu günlerin bir daha gelmemesini ümit ediyorum, ülkemde acının dinmesini diliyorum.''