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SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - Suriyeli kadın yer altı cezaevindeki işkenceyi unutamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

Ülkesinde bir yıl boyunca yer altı cezaevinde kalan Suriyeli kadın, gördüğü işkenceler ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler nedeniyle hayatına güçlükle devam ediyor - Hatice Ahmet: - "Bir yıl boyunca güneşi görmedim, yerin altına kurulan cezaevinde her türlü işkenceye maruz kaldım. Hayatımın en acı günleriydi"

HATAY (AA) - CEM GENCO - Suriye'de rejim güçleri tarafından dört arkadaşıyla birlikte tutuklanan 38 yaşındaki Hatice Ahmet, yer altı cezaevinde gördüğü işkenceleri aradan geçen zamana rağmen unutamıyor.

Yaklaşık 4 yıl önce Şam kentinde tutuklanarak yer altına kurulan cezaevine götürülen ve burada çeşitli işkencelere maruz kalan Ahmet, bir yıl sonra suçsuzluğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Cezavinde bir yıl kalmasına karşın çeşitli işkencelere maruz kalan Hatice Ahmet, yaşadığı acı dolu günleri AA muhabirine anlattı.

"Muhalif gruplara silah verdiği" iddiasıyla rejim askerlerince 4 arkadaşıyla beraber tutuklandığını anlatan Ahmet, konuldukları cezaevinin yer altında olması nedeniyle güneşe hasret kaldıklarını söyledi.

Cezaevinin zifiri karanlık olduğunu aktaran Ahmet, ''Sadece dayak ve işkence anlarında biraz aydınlık oluyordu. Bedenim türlü işkencelere maruz kaldı, elektrik, dayak ve karanlığa mahkum edilmek. Parmaklarımın birkaçı sopa darbeleriyle kırıldı. Günlerce aç bırakıldık, yemek verildiğinde de kuru ve küflü ekmekler yedirildi. Bir yıl boyunca güneşi görmedim, yerin altına kurulan cezaevinde her türlü işkenceye maruz kaldım. Hayatımın en acı günleriydi." dedi.

Hatice Ahmet, kendisiyle aynı anda tutuklanan arkadaşlarını ilk iki hafta gördüğünü ancak bir daha onlardan hiç haber alamadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Karanlık bizi daha da dayanılmaz acılara sürekledi, arkadaşlarımın yanımdan götürülmesi tüm umutlarımı tüketti. Ne sabah ne de akşam olduğunu bilmeden bir yıl geçti. Kaldığımız yer altındaki cezaevine tam altı kat inerek ulaşılıyordu. Suçsuzluğumun anlaşılmasıyla beni bıraktılar. Dışarıya çıktığımda uzun süre gözlerimi açamadım.''

Arkadaşlarının akıbetini hep merak ettiğini dile getiren Ahmet, şöyle konuştu:

''Çıktıktan sonra hemen çocuğuma ve eşime koştum. Beni cezaevinin önünde bekliyorlardı. Hayatta olduğum ve sevdiklerime kavuştuğum için binlerce şükürler olsun diyorum. Orası bir cehennemden farksızdı, öldürmüyorlar her gün farklı işkenceler yapıyorlardı. Suçsuz olduğumu anlayıp bırakmaları bizim için bir mucize oldu. Aklım hep benimle birlikte giren arkadaşlarımda. Hayatta olup olmadıklarını bile bilmiyoruz. Bu acı dolu günlerin bir daha gelmemesini ümit ediyorum, ülkemde acının dinmesini diliyorum.''

- Eşini hava saldırında kaybetti

Cezaevinden çıktıktan sonra İdlib'e geldiklerini vurgulayan Hatice Ahmet, burada hayatlarını sürdürmeye başladıklarını kaydetti.

İdlib'de pazar yerine uçaktan atılan bombaların isabet etmesi sonucu yaralanan eşinin hastanede hayatını kaybettiğini ifade eden Ahmet, tek çocuğuyla bir başına kaldığını söyledi.

Bunun üzerine 9 yaşındaki çocuğuyla 2 yıl önce Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındıklarını aktaran Hatice Ahmet, burada yeniden hayata tutunmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
işkence kadın Suriyeli

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