Medeni, "Rejim muhalifleri takip ederek yakalıyor. 2011 yılının başlarında devrim için koordinasyonları sağlıyorduk. Gösterilere katılıyor ve yazılı pankartları hazırlıyorduk. Medya ile iletişimi sağlıyorduk. Kamuda çalıştığım için devrim çalışmalarına gizlice katılıyordum. Gösterilerin silahlı mücadeleye dönüşmesinden önce rejimin sivilleri katletmesinin üzerine, şehit ailelerine yardıma koştuk. Rejimin saldırılarında yaralanan ve engelli kalanlara tıbbi destek sağlıyorduk." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED ŞEYH YUSUF - Suriye'de rejimin oğluyla tutukladığı, iki ay boyunca 80 santimetrekarelik hücrede tutarak işkence ettiği Tarık Medeni, üç kişiye günde bir yumurta verildiğini, 5 ay içinde 26 kilo verdiğini söyledi.

"Beni güvenlik şubesine götürdüklerinde şube sorumlusuyla görüşeceğimi umuyordum ancak o an ellerimi bağlayıp gözlerimi kapatıp beni bir tuvalete tıktılar. Bir saat sonra bütün kişisel eşyalarımı alıp bir araçla beni İşçiler Birliği binasına götürdüler. Orada bir bodrum kata götürdüler. Çok kötü kokular geliyordu. 15 gün orada kaldım. Ailem benden haber alamıyordu. Evdeki bütün telefonlara ve elektronik eşyalarıma el koyduktan sonra aileme Şam'a götürüldüğümü söylemişler."

Rejim güçlerinin kendisine ulaşabilmek için önce oğlunu tutukladığını ifade eden Medeni, "Kız kardeşiyle yürürken oğlumu almışlar. Sonra da benim çalıştığım kırtasiyeye gelip beni sormuşlar. Beni bulamayınca oğlumdan beni aramasını istemişler. Güvenlikçiler oğluma, 'Babana bir askeri darbettiğini söyle.' demiş. Çağırdıkları birime gittim. Birimdeki rütbeli kişi bana askeri güvenlik şubesine gitmemizi, orada konuşup sorunu halledeceklerini söyledi. "

- "Ellerimi bağlayıp yüksek bir yere astılar. Oğluma da aynısı yaptılar"

"Oğlumun serbest bırakıldığını düşünüyordum." diyen Medeni, şöyle devam etti:

"Oğlumu karşıma getirdiler. Ona benim katil olduğumu itiraf etmesini söylediler. Oğlumla bizi buluşturduklarında gözlerimiz kapalıydı. Bize hakaret dolu aşağılayıcı sözler sarf ettiler. Oğlum göstericilere destek olduğumuzu itiraf edince ben de kabul ettim. Bunun üzerine bizi sorgulayan kişi bana 'Demek ki reddettiğin bütün suçlamalar doğru' dedi ve beni işkenceye aldılar. Sabahtan akşama kadar tekere bağlayıp darbettiler. Daha sonra ellerimi bağlayıp yüksek bir yere astılar. Oğluma da aynısını yaptılar. "

Medeni, sorgu sırasında kendisinden başka göstericilerin ismini istediklerini belirterek, "Benden gösterileri finansa eden birinin adını vermemi istediler. İşkenceden dolayı söyledim. Bunun üzerine beni onlardan (muhaliflerden) saydılar." diye konuştu.

- "Gözlerim kapalı halde bir kağıda imza attırdılar"

İki ay boyunca 80 santimetrekarelik bir alana kapatıldığını söyleyen Medeni, "Boyum 1,85. Büzülerek ve yan yatarak uyuyabiliyordum. Hücrede ayaklarım ağrıdığında ayağa kalkıp biraz hareketleniyordum. Çok uzun süre ayakta duramıyordum." diye konuştu.