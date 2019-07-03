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SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - Yaralı girdiği cezaevinde bacağını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Ülkesinde keskin nişancıların hedefi olan ve yaralı halde tutuklanarak cezaevine konulan Suriyeli, tedavisi yapılmadığından kesilmek zorunda kalan bacağı nedeniyle engelli oldu - Suriyeli Yamin el Kalaf: - "Bacağımdaki ağrılarım nedeniyle günlerce acılar içinde kıvrandım. Kendime geldiğim bir gün sol bacağımın kesildiğini gördüm. Ama işkence hiç azalmadan devam etti. Dayak yedim ve aç bırakıldım, haftalarca yıkanmadım. Verilen elektrik yüzünden aklımı yitirecek gibi oluyordum"

HATAY (AA) - CEM GENCO - Suriye'nin başkenti Şam'da keskin nişancılar tarafından vurulan ve rejim güçleri tarafından tutuklanarak cezaevine konulan Yamin el Kalaf'ın tedavisi yapılmadığı için kaybettiği sol bacağı hayatını kararttı.

Şam yakınlarında 4 yıl önce katıldığı bir gösteri sırasında rejim askerince vurulan Kalaf, tedavi edilmeden tutuklanarak cezaevine konuldu.

Burada yeterli müdahale edilmeyen ve ilaçları verilmeyen Kalaf, sol bacağının kesilmek zorunda kalması nedeniyle engelli oldu.

İki yıl kaldığı cezaevinden 3 bin dolar karşılığı serbest bırakılan Suriyeli Yamin, ailesiyle sığındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.

Yamin el Kalaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'a yakın bir beldede gösteriye katıldığını, gruplarına rast gele ateş açıldığını, kendisinin ise keskin nişancılar tarafından vurulduğunu anlattı.

Acılar içinde kıvranırken rejim askerlerince tutuklandığını belirten Kalaf, "Tedavim yapılmadan bir cezaevine götürüldüm, günlerce acılar içinde kıvrandım, yeterli ilaç verilmedi ve tedavim yapılmadı. Sol bacağıma aldığım mermi nedeniyle yaralanan bölgede iltihaplanma oldu." dedi.

Kalaf, bacağının kesilmek zorunda kalındığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bacağımdaki ağrılarım nedeniyle günlerce acılar içinde kıvrandım. Kendime geldiğim bir gün sol bacağımın kesildiğini gördüm. Ama işkence hiç azalmadan devam etti. Dayak yedim ve aç bırakıldım, haftalarca yıkanmadım. Verilen elektrik yüzünden aklımı yitirecek gibi oluyordum. İki yıl sonunda çıkarıldığım mahkemece 3 bin dolar kefaletle serbest bırakıldım. Yaşadığım acı dolu iki yıl sonunda serbest kaldığımı ve hayatta olduğumu bilmenin tarifi inanılmazdı. Sol bacağım tedavi edilseydi belki de kesilmeyecekti ama her şeye rağmen Allah'a binlerce şükürler olsun hayattayım. Ömrüm boyunca unutamayacağım acı dolu günler yaşadım. Umarım ülkeme barış gelir ve artık gözyaşları diner."

- Protezine Türkiye'de kavuştu

Cezaevinde kaybettiği sol bacağına Reyhanlı'da özel bir merkezde protez takıldığını anlatan Kalaf, "Türkiye'de olduğumuz için çok mutluyuz. Bize evinizi ve kalbinizi açtığınız için sizlere minnettarız. Sol bacağıma protez takıldı, az da olsa baston yardımıyla yürümeye çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Kalaf, günübirlik işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağladığını, ülkesinde işkenceyle kaybettiği umutlarının Türkiye'de yeniden yeşerdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi işkence Suriye

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