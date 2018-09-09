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Suriye'de jeneratörün patlaması sonucu yaralanan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

Suriye'de jeneratörün patlaması sonucu yaralanan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Suriye'nin El Bab kentinde evindeki jeneratörün patlaması sonucu yaralanan Suriyeli, tedavi için getirildiği Gaziantep'te hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu M.İ'nin evindeki jeneratör henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamada ağır yaralanan M.İ, yakınları tarafından Kilis'teki Çobanbey Gümrük Kapısı'na getirildi.

Sınır kapısındaki 112 Acil Servis ekibince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan M.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.İ'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
El Bab Gaziantep jeneratör patlaması

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