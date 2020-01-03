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  4. Suriye'de kaçırıldıktan sonra kurtulan Güney Afrikalı gazeteci ülkesine döndü

Suriye'de kaçırıldıktan sonra kurtulan Güney Afrikalı gazeteci ülkesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Suriye'de kaçırıldıktan sonra kurtulan Güney Afrikalı gazeteci ülkesine döndü

Suriye'de 2017 yılında kaçırılan Güney Afrikalı gazeteci Shiraaz Muhammed ülkesine döndü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Suriye'de silahlı gruplar tarafından fidye için kaçırılan gazeteci Muhammed, ülkesine döndü.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Muhammed'in, dost birilerinin yardımıyla silahlı kişilerin elinden kurtulduğu kaydedildi.

Güney Afrika merkezli Gift of the Givers Vakfınca 2 hafta önce yapılan açıklamada, gazeteci Muhammed'in silahlı kişilerin elinden birilerinin yardımıyla kurtulduğu ve Türk yetkililere teslim edildiği aktarılmıştı

2017 yılında Suriye'de kaçırılan Güney Afrikalı gazeteci için 1,5 milyon dolar fidye isteniyordu.

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Güney Afrika Suriye

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