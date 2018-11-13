"Suriye'de kalıcı çözüm için Rusya ve Türkiye büyük gayret gösteriyor"

MİNSK (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin bölgesinde ve etrafında yaşanan istikrarsızlık ve iç savaşlardan dolayı çok büyük bedel ödediğini söyledi. Yıldırım, Belarus ziyareti kapsamında, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreiçenko ile parlamento binasında görüştü. Görüşmenin ardından Yıldırım, Myannikoviç ve Anderiçenko, Türkiye ile Belarus Cumhuriyet Konseyi ve Belarus Temsilciler Meclisi arasında "Parlamentolar Arası İş birliği Ortak Bildirisi"ni imzaladı. Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Belarus hükümetlerinin ortaya koyduğu hedefleri gerçekleştirecek adımların atılması ve parlamentoda bu kararların alınması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Gerek bölgesel gerekse ikili ilişkilerde artık parlamentoların rolünün gittikçe arttığına işaret eden Yıldırım, "Yapılan anlaşmaların parlamento tarafından onaylanması mesafe almak için olmazsa olmaz ihtiyaçtır. Taşımacılık anlaşmasının, yatırımların karşılıklı korunması anlaşmasının Meclisten geçmiş olması çok önemli bir adım. İstediğimiz düzeyde olmasa da ikili ticari ilişkilerimiz gelişmeye, büyümeye devam ediyor." diye konuştu.

Gelecek yıl Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildiren Yıldırım, bu ziyarette çok önemli kararlar alınacağına dikkati çekti. Eğitim alanında iş birliğinin hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Yıldırım, özellikle üniversitelerin karşılıklı ilgilerinin gittikçe arttığını, üniversite diplomalarının karşılıklı tanınmasında da bir sıkıntı bulunmadığını vurguladı. Yıldırım ayrıca, Belarus'ta açılacak Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkçe dil eğitimi konusunda önemli bir adım atılmış olacağını ifade etti. Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkileri sadece ekonomik alanda değil, bütün sahalarda geliştirmeyi istediklerini kaydeden Yıldırım, bu yönde potansiyel olduğunu söyledi. Belarus'ta 2019'da yapılacak Avrupa oyunlarına Türkiye'nin katkı sağlamak istediğini ancak iki ülke arasında uçak seferlerinin az olduğunu hatırlatan Yıldırım, Belarus-Türkiye uçak seferlerinin arttırılmasına ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. Yıldırım, iki ülke arasındaki ticaretin yerel para ile yapılması konusunu çok önemsediklerini dile getirerek, Ziraat Bankasının Minsk'te şube açması hususunda önemli aşama kaydedildiğini anımsattı.

Ülkeler arasındaki ilişkilerden övgüyle söz eden Yıldırım, "İlişkiler gayet güzel şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bölgesel ve küresel konularda benzer yaklaşımlarımız var. Terörle mücadele konusunda Belarus bizi en iyi anlayan ülkelerin başında geliyor." dedi. Suriye'deki iç savaş yüzünden 3,5 milyon göçmenin Türkiye'de misafir edildiğini anımsatan Yıldırım, "Özellikle Türkiye, bölgesinde ve etrafında yaşanan istikrarsızlık ve iç savaşlardan dolayı çok büyük bedel ödüyor. O yüzden de Suriye'de kalıcı bir çözüm bulunması için Rusya ile Türkiye olarak büyük gayret gösteriyoruz çünkü bu iç savaşın ve orada oluşan otorite boşluğundan doğan terör faaliyetlerinin en büyük bedelini Türkiye ödüyor." şeklinde konuştu. - "Yatırımcılar için kolaylaştırıcı rol oynayabiliriz" Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç de son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda Belarus ile Türkiye arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, beşeri ve diğer alanlarda çok ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Myasnikoviç, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki ticari hedef olarak koyduğu bir milyar dolar rakamına yaklaşıldığını ifade etti. Parlamentolar arası iş birliğinin iki ülke arasındaki yapılacak ortak çalışmalara büyük katkı sağlayacağına işaret eden Myasnikoviç, "Parlamentolar olarak karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve arttırılması için önemli çalışmalar yapılabilir. Bazı sorunlar çözülmemiş olabilir. Yatırımcıların çözemedikleri sorunlar için kolaylaştırıcı bir rol oynayabiliriz." ifadelerini kullandı. Bölgeler arası ve uluslararası alanda iş birliğinin de Belarus ile Türkiye arasında önemli bir konu olduğunu kaydeden Myasnikoviç, Türkiye'nin uluslararası konularda Belarus ile koordineli çalıştığını hatırlattı. Myasnikoviç, "Uluslararası toplumlarda Türkiye'nin sesine kulak verilmektedir. AGİT çerçevesindeki iş birliğinin koordineli şekilde devam edeceğini umuyoruz." dedi. Myasnikoviç ayrıca, iki ülke arasındaki bankacılık sektörünün ve ödeme sistemlerinin geliştirilmesinin Belarus'un arzusu olduğunu vurguladı.