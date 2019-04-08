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Suriye'de kimyasal silah kullanımına karşı "Nefes Al" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 21:13 | Son Güncelleme

Suriyeli sivil toplum kuruluşları, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah katliamlarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden "Nefes Al" isimli kampanya başlattı - Suriye Medyacılar Birliği, Bab ilçesinde kampanyayı tanıtan seminer düzenledi

AZEZ (AA) - Suriye Medyacılar Birliği, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah katliamlarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Nefes Al" isimli kampanyayı tanıttı.

Suriyeli sivil toplum kuruluşları, rejimin Han Şeyhun'da sarin gazıyla 100'den fazla sivili katletmesinin üzerinden iki, Duma'da 78 sivili aynı silahla öldürmesinin üzerinden bir yıl geçmesi dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Suriye Medyacılar Birliği, "Nefes Al" kampanyasının tanıtımını, sivil toplum kuruluşları, askeri muhalifler, aktivistler ve kimyasal silah katliamlarının görgü tanıklarının katıldığı seminerle yaptı.

Bab Yerel Meclisi'nin katkısıyla düzenlenen seminere katılan ÖSO komutanı Hamza Berikdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bazı ülkeler, Esed'in sorumlu tutulmaması için medyada ve siyasi alanda bu kimyasal katliamları örtbas etmek için çabalar harcıyor." dedi.

Berikdar, Birleşmiş milletler ve Kimyasal Silah Yasaklanma Örgütü’nden (KSYÖ) Esed rejimi kınayan onlarca rapora rağmen Esed rejimi hakkında yargı süreci işlemediğini belirtti.

- UCM yolu tıkalı

Rejim, Han Şeyhun'dan sonra 14 kez daha kimyasal silah saldırısı düzenledi. Rejimin kimyasal silah saldırılarının sonuncusu, 7 Nisan 2018'de Şam'ın Duma ilçesinde yapıldı. Saldırıda 78 sivil hayatını kaybetti. KSYÖ, 1 Mart 2019'da Duma'da kimyasal silah kullanıldığını teyit etti. 27 Haziran 2018'de örgüte kimyasal silah saldırılarının kim tarafından yapıldığını da tespit etme yetkisi verildi ancak KSYÖ, araştırma ekibini Duma'ya bu karardan önce göndermişti.

Rejim güçleri, Duma'yı kimyasal saldırının ardından zorunlu tahliyelerle boşaltmış ve ele geçirmişti. Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki Han Şeyhun, halen şiddetli saldırılara maruz kalıyor.

Beşşar Esed rejimi, 8 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta 216 kez kimyasal silaha başvurdu.

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