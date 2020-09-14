Suriye'de Kızılay Ekibine Silahlı Saldırı Düzenlendi

Suriye’nin kuzeyindeki El-Bab’ta yardım çalışmaları yapan Kızılay ekibi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir Kızılay çalışanı hayatını kaybederken bir diğeri de yaralandı.
Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, üzerinde görünür biçimde Kızılay logoları bulunan araç, silahlı ve maskeli kişilerin bulunduğu iki araç tarafından çapraz ateşe alındı.
Kızılay resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “#Suriye #Elbab'da Türk Kızılay aracımıza düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz yaralanmıştır. Aracımızda belirgin bir Kızılay logosu olmasına rağmen düzenlenen bu saldırıyı kınıyor, Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz” denildi.
Araçta bulunan 3 personelden biri hayatını kaybederken, biri yaralandı, diğeriyse saldırıyı yara almadan atlattı. Ölen çalışanın, Kızılay’ın El-Bab’taki Sevgi Mağazası’nda görevli bir kişi olduğu belirtildi. Suriye’de, yakındaki bir hastanede tedavi alınan Kızılay personelinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Bu personelin Türkiye'ye getirilerek tedavisine devam edileceği belirtildi.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıyı kınadığını söyledi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz. Suriye’nin El bab bölgesinde insani yardım için bulunan ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Araçlarında amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.