Suriye'de Kızılay Ekibine Silahlı Saldırı Düzenlendi

Suriye’nin kuzeyindeki El-Bab’ta yardım çalışmaları yapan Kızılay ekibi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bir Kızılay çalışanı hayatını kaybederken bir diğeri de yaralandı.

Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, üzerinde görünür biçimde Kızılay logoları bulunan araç, silahlı ve maskeli kişilerin bulunduğu iki araç tarafından çapraz ateşe alındı.

Kızılay resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “#Suriye #Elbab'da Türk Kızılay aracımıza düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz yaralanmıştır. Aracımızda belirgin bir Kızılay logosu olmasına rağmen düzenlenen bu saldırıyı kınıyor, Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz” denildi.

Araçta bulunan 3 personelden biri hayatını kaybederken, biri yaralandı, diğeriyse saldırıyı yara almadan atlattı. Ölen çalışanın, Kızılay’ın El-Bab’taki Sevgi Mağazası’nda görevli bir kişi olduğu belirtildi. Suriye’de, yakındaki bir hastanede tedavi alınan Kızılay personelinin hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Bu personelin Türkiye'ye getirilerek tedavisine devam edileceği belirtildi.