Suriye'de kuraklık açlık tehlikesini büyütüyor

Suriye'de aylardır süren kuraklık nedeniyle gıda krizinin daha da büyümesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Suriye temsilcisi Michael Robson Suriye'de bu yıl geçen yıl göre "belirgin bir biçimde daha az" buğday hasadı yapılacağını açıkladı.

Alman Açlıkla Mücadele Örgütü (Welthungerhilfe) de insani yardıma muhtaç olan kişi sayısının çarpıcı bir biçimde artacağını duyurdu. Örgütün Suriye Koordinatörü Konstantin Witschel "Suriye'deki açlık durumu zaten şu anda tamamen bir felaket" diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetiminden bir temsilci de bölgedeki buğday üretiminin yüzde 45 oranında düşmesini beklediklerini söyledi. Kürtlerin kontrolündeki bölge Suriye'nin "ekmek sepeti" olarak niteleniyor.

Suriye'de10 yıldır süren iç savaşta yüz binlerce insan hayatını kaybederken yaklaşık 12 milyon kişi yerinden oldu. Ülke hükümet, isyancılar ve Kürtler arasında bölünmüş durumda. 2019 yılından beri derin bir ekonomik krizin içinde bulunan Suriye'de birçok insanın ekonomik gücü temel gıda maddelerini almaya yetmiyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre nüfusun yüzde 60'ını oluşturan 12 milyondan fazla Suriyeli yetersiz besleniyor. Açlık çeken ve yetersiz beslenen çocukların sayısı sürekli artıyor.