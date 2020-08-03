Suriye'de Kürt güçlerle Amerikan şirketi petrol anlaşması yaptı, Ankara ve Şam tepki gösterdi

Suriye'nin kuzeyinde, Kürtlerin denetimindeki bölgede bulunan bir petrol sahasıyla ilgili olarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile bir Amerikan şirketi arasında varılan anlaşmaya Türkiye ve Suriye sert tepki gösterdi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "terör örgütü" ve "PKK'nın uzantısı" olarak nitelendirdiği Kürt silahlı gücü YPG'nin (Halk Savunma Birlikleri) öncülüğündeki SDG'nin, Delta Crescent adlı bir Amerikan şirketiyle anlaşmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez."

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan ve resmi medyada yayımlanan açıklamada ise SDG ile yapılan petrol anlaşmasının tarafı olan Amerikan şirketinin adı verilmedi.