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Suriye'de mahkum kadın ve çocuklar için eylem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Vicdan Hareketi öncülüğünde Suriye’nin kuzeyinde, Esed rejimi hapishanelerindeki Suriyeli kadın ve çocukların serbest bırakılması için eylem düzenlendi

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde Vicdan Hareketi öncülüğünde kadın ve çocuk mahkumlar için etkinlik yapıldı.

Vicdan Hareketi, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez, Bab, Mare ilçeleri, Bizaa, Kabasin beldeleri ve Çobanbey köyünde kadın ve çocuk mahkumlar için eylem düzenledi.

Eylemlerde çocuklar, Esed rejiminin zindanlarında yaptığı işkenceleri canlandırdı.

Çocuklar, "Bizleri hapisten kurtarın" sloganı attı.

Asker, sivil, yaşlı, kadın ve çocukların katıldığı eylemlerde cezaevlerinde işkence gören tüm Suriyeliler için dua edildi ve Kuran okundu.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşegül Eren Özdemir eylemde yaptığı açıklamada, "AK Parti kadın kolları merkezi olarak Çobanbey'deyiz. Esed rejiminin haksız hukuksuz yere hapishanelerde tuttuğu kadın ve çocuklar için düzenlenen Vicdan Hareketi'nin yanındayız. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan tutuklamalara acil olarak son verilmesini tüm dünyaya Çobanbey'den haykırıyoruz." diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen Merve isimli bir Suriyeli mühendis de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz tutukluların aileleri, akrabalarıyız. 8 senedir 130 bin kadın hapse girdi. Bu eylemlerimiz onların hapishanelerden kurtulmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Eylemcilerden Meryem el Ali de babasının rejim tarafından 1,5 yıl sebepsiz alıkonulduktan sonra geçen yıl çıktığını, cezaevinde kalan arkadaşlarının da tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.

Muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 bin 721 kadın halen cezaevinde tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
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