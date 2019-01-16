Suriye'de mahsur kalan Sudanlı ülkesine kavuşuyor

İDLİB/ANKARA (AA) - BURAK KARACAOĞLU/ EŞREF MUSA - Suriye'de mahsur kalan Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, ülkesine gitmek üzere Türkiye'ye geldi.

Sudanlı Hano, eşinin ailesiyle tanışmak için geldiği İdlib'de iç savaşın başlaması üzerine mahsur kalmıştı. Eşinin terk ettiği Hano, dört çocuğuyla kampta yaşam mücadelesi veriyordu.

AA, geçen kasım ayında Hano'nun hikayesini duyurmuş, bunun üzerine İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çalışmalarına başlamıştı.

Hano'nun Sudan'a gitmesi için Sudanlı yetkililerle temasa geçilerek hazırlıklar tamamlandı. İHH aracılığıyla Türkiye'ye giren Hano, gün içerisinde Sudan'a geçecek.

Hano, daha önce AA muhabirine verdiği röportajda, "Ailemi, vatanımı, Sudan’ımı özledim. Eski hayatımı, ailemi, üniversitemi özledim. Eğitimi özledim. Eğitimi bitirip yeni bir hayata başlamak istiyorum. Anadolu Ajansı Suriye’de savaş nedeni ile sıkışmış Romanya ve Pakistan vatandaşlarının haberini yapmıştı. Ondan sonra konsolosluklar vatandaşlarını aldı. Onları tebrik ederim. Ben de hükümetimden yardım etmelerini bekliyorum." demişti.

AA, daha önce de Suriye'de mahsur kalan Pakistanlı yaşlı çiftin ve Romanya vatandaşı Alena Nicoleta Pena'nın hikayesini haberleştirmiş, bu kişiler de ülkelerine kavuşmuştu.

