HABER

Suriye’de mayın patlama anı kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Suriye rejim güçlerinin aracı Deyrizor yakınlarından geçerken yola kenarına döşenen mayının patlaması sonucu havaya uçtu.

Suriye rejim güçlerinin aracı Deyrizor yakınlarından geçerken yola kenarına döşenen mayının patlaması sonucu havaya uçtu. Aracın patlama anı kameraya yansıdı.
Suriye rejim güçlerine ait bir araç doğuda bulunan Deyrizor yakınlarında araziye gizlenmiş mayına denk gelince havaya uçtu. Olay, öndeki askeri araçta bulunan asker video çektiği sırada meydana geldi. Patlama anları videoda yer aldı.
Bölgedeki mayınların Humus ve Şam’dan gelen Suriye ordusu devriyelerine pusu kurmak için DEAŞ tarafından tuzaklandığı düşünülüyor.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Diyarbakır’da bir ilçe diken üstündeDiyarbakır’da bir ilçe diken üstünde
Polisten kaçan otomobilden kaçak sigara çıktıPolisten kaçan otomobilden kaçak sigara çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.