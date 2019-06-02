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Suriye'de mayısta 394 kişi alıkonuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Ağı, mayıs ayında 286'sı Esed rejimi tarafından olmak üzere, toplam 394 kişinin alıkonulduğunu duyurdu - Yılbaşından bu yana alıkonulanların sayısı 2 bin 124'e çıktı

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de mayıs ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 394 kişinin alıkonulduğunu bildirdi.

SNHR, yayımladığı raporunda, geçen ay ülke genelinde 21'i çocuk ve 14'ü kadın olmak üzere, 394 kişinin alıkonulduğunu açıkladı.

Rapora göre, geçen ay alıkonulan kişilerden 206'sının akıbeti hakkında bilgi alınamıyor.

Raporda Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçlerinin, 14'ü çocuk ve 9'u kadın olmak üzere toplam 286 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 5'i çocuk ve 4'ü kadın toplam 52 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu ifade edilen rapora göre, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise 2'si çocuk ve 1'i kadın olmak üzere toplam 56 kişiyi alıkoydu.

Raporda Suriye'de bu yılın başından itibaren 2 bin 124 kişinin alıkonulduğu kaydedildi.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

SNHR'nın 30 Nisan tarihinde yayımladığı raporunda, Esed rejiminin, iç savaşın başından Nisan 2019'a kadar geçen sürede, alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 14 bin 9'unu işkence ederek öldürdüğü belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
alıkonulanlar Esed SNHR Suriye YPG/PKK

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