“Suriye’de Milyonlarca Kişinin Hayatı Tehlikede”

Birleşmiş Milletler insani yardım yetkilileri, Suriye’ye geçiş yapılan tek kapı olan Cilvegözü’nün bir yıl daha sınır ötesi yardım operasyonları için açık kalması gerektiği, aksi takdirde büyük bir insani krizin yaşanacağı uyarısında bulundu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) sözcüsü Tomson Phiri, Güvenlik Konseyi’nin sınır kapısından yapılan yardım operasyonlarıyla ilgili kararının yenilenmesinin oldukça kritik bir karar olduğunu belirterek, “Suriye’ye insani yardım ulaştırılan tek sınır kapısının kapanması halinde milyonlarca kişinin hayatı tehlikeye girer" dedi.

Hafta ortasında BM Güvenlik Konseyi’nde üç buçuk saat süren, Türkiye’den Suriye’ye Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden yapılan uluslararası yardım operasyonlarının bir yıl daha uzatılması konusunda uzlaşma sağlanamamıştı. 10 Temmuz’da sona erecek Güvenlik Konseyi kararını, daimi üye Rusya veto etmişti.

“Bir yılda yüzde 247 artan gıda fiyatları aileleri çaresizliğe itti”

Sözcü Phiri, 2,4 milyon kişinin gıda dahil olmak üzere bütün temel ihtiyaçlarının tek sınır kapısından BM ve ortakları tarafından sağlandığını, bölgede yaşayan Suriyelilerin bu yardımlara ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Bu kişilerin çoğunluğunu birçok kez yerinden edilen, oldukça zor şartlarda yaşayan kadın ve çocuklar oluşturuyor. Dünya Gıda Programı’nın Suriye’ye gönderdiği yardıma ulaşan kişilerin yüzde 30’u ülkenin kuzeybatısında yaşıyor. Tüm bu insani yardım ise tek bir sınır kapısından yapılıyor. Bugün tahminen 12,4 milyon Suriyeli güvenli gıdaya erişim sağlayamıyor. Suriye nüfusunun yüzde 60’ı bir sonraki gün ne yiyeceğini ve gıdaya ulaşıp ulaşamayacağını bilmiyor. Gıda fiyatları sürekli artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl gıda fiyatlarındaki artış yüzde 247’ydi. Suriyeli ailelerin büyük çoğunluğu yıllarca süren çatışmalardan sonra tüm birikimlerini tüketti. Şu anda temel gıda maddelerini satın alacak durumda değiller” dedi.

“Yardımlar durursa hastalıklar daha da artar”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Christian Lindmeier de, sınır kapısından yapılan insani yardımla ilgili BM Güvenlik Konseyi kararının bir yıl daha uzatılmaması halinde, Suriyelilerin gıda, hijyen, ilaç, tıbbi malzeme gibi yardım malzemelerine ulaşamama dışında, diğer bulaşıcı hastalıklar ve Corona virüsü başta olmak üzere, ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2014 yılında sınır kapılarından Suriye’ye insani yardım ulaştırılmasıyla ilgili kararının bir yıl daha uzatılması için gelecek hafta yeniden toplanması bekleniyor.

