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Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde patlamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde bugün düzenlenen bomba yüklü araç saldırısının ardından 4 farklı bölgede daha patlamalar meydana geldi

BAB/İDLİB/ Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde medyana gelen bomba yüklü araç saldırısının ardından, İdlib kenti ve Bab ilçesinde 4 farklı noktada daha bombalar patladı.

Bab ve İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, öğle saatlerinde Azez ilçesindeki bombalı saldırının ardından Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçesi ile İdlib il merkezi ve merkeze bağlı Sermada ve Dana ilçelerinde de patlamalar meydana geldi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Bab ilçesinde bir çöp tankerine yerleştirilen bomba infilak etti. Patlama sonucu olay yerinde maddi zarar oluştu.

- İdlib'de 7 sivil yaralandı

İdlib kent merkezinde el yapımı bir bombanın patlaması sonucu ise 1 sivil yaralanırken, Dana ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucunda 3 sivil yaralandı.

Sermada ilçesinde ise el yapımı bombanın patlamasıyla 3 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri olay yerine intikal ederek, patlamalar sonucu çıkan yangınlara müdahale etti.

Yaralılar sağlık noktalarına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivilleri hedef alan saldırıyı ve patlamaları henüz üstelenen olmadı.

Halep ve İdlib illerinde bugün patlamaların yaşandığı muhalif bölgelerde, dün cuma namazından sonra toplanan kalabalık, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e olası operasyonuna karşı gösteriler düzenlemişti.

Öte yandan, Azez ilçe merkezindeki yerel meclis binası yakınlarında öğle saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 17 sivil yaralanmıştı.

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Azez bomba İdlib patlamalar Suriye

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