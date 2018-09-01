Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde patlamalar

BAB/İDLİB/ Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde medyana gelen bomba yüklü araç saldırısının ardından, İdlib kenti ve Bab ilçesinde 4 farklı noktada daha bombalar patladı.

Bab ve İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, öğle saatlerinde Azez ilçesindeki bombalı saldırının ardından Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçesi ile İdlib il merkezi ve merkeze bağlı Sermada ve Dana ilçelerinde de patlamalar meydana geldi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Bab ilçesinde bir çöp tankerine yerleştirilen bomba infilak etti. Patlama sonucu olay yerinde maddi zarar oluştu.

- İdlib'de 7 sivil yaralandı

İdlib kent merkezinde el yapımı bir bombanın patlaması sonucu ise 1 sivil yaralanırken, Dana ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucunda 3 sivil yaralandı.

Sermada ilçesinde ise el yapımı bombanın patlamasıyla 3 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri olay yerine intikal ederek, patlamalar sonucu çıkan yangınlara müdahale etti.