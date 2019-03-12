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Suriye'de müzeden çalınan tarihi kitap, Kırşehir'de ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

SURİYE'de müzeden çalındığı iddia edilen el yazması tarihi kitap, İstanbul'a götürülürken Kırşehir'de ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Suriye'de müzeden çalınan tarihi kitap, Kırşehir'de ele geçirildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- SURİYE'de müzeden çalındığı iddia edilen el yazması tarihi kitap, İstanbul'a götürülürken Kırşehir'de ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi değeri bulunan el yazması bir kitabın Mardin'den İstanbul'a götürüleceği bilgisine ulaştı. Kırşehir-Aksaray Karayolu Organize Sanayi girişinde önlem alan ekipler plakası tespit edilen otomobili durdurdu. Yapılan aramada, koltuk yanında kilimin içine sarılı halde deri sayfalar üzerine 'İbranice' olduğu değerlendirilen yazıların bulunduğu tarihi kitap bulundu. Ön kısmında 4 farklı kuş figürü, ön kapağın ortasında ise 6 köşeli geometrik şekil ve kırmızı taş bulunan 16 sayfalık kitaba el konuldu. Aracın torpidosunda ise 1 kurusıkı tabanca ve 50 kurusıkı fişek ele geçirildi. Araçta bulunan Erkan Ş. ile Kısmet G. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, tarihi el yazması kitabın, Suriye'de yaşanan iç karışıklık sırasında şehir müzesinden çalınarak yasa dışı yollardan Mardin'e getirildiğini öğrendiklerini, burada satın aldıkları kitabı İstanbul'a götürerek yüklü miktarda fiyat karşılığında alıcıya teslim etmeyi planladıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelilerin sorgusu sürerken, kitap müze müdürlüğüne teslim edildi.
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Suriye'de müzeden çalınan tarihi kitap, Kırşehir'de ele geçirildi

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