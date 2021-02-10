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  4. Suriye’de öğrenciler terör örgütü PKK/YPG’yi protesto etti

Suriye’de öğrenciler terör örgütü PKK/YPG’yi protesto etti

10.02.2021 18:09 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin Haseke ilinde öğrenciler, terör örgütü PKK/YPG tarafından 7 öğretmenin alıkonulmasını protesto etti.Suriye’nin Haseke iline bağlı Amude kasabasındaki öğrenciler, terör örgütü PKK/YPG tarafından 7 öğretmenin alıkonulmasını protesto etti.

Suriye’nin Haseke ilinde öğrenciler, terör örgütü PKK/YPG tarafından 7 öğretmenin alıkonulmasını protesto etti.

Suriye’nin Haseke iline bağlı Amude kasabasındaki öğrenciler, terör örgütü PKK/YPG tarafından 7 öğretmenin alıkonulmasını protesto etti. Sokağa dökülen öğrenciler, ellerinde PKK/YPG’yi kınayan pankartlar taşıyarak, “Öğretmenlerin tutuklamasına hayır” sloganları attı. PKK/YPG, Haseke ilinde dayattığı eğitim müfredatı yerine eski sisteme göre çocuklara özel ders veren 7 öğretmeni alıkoydu. Evlerine yapılan baskınlar sonucu alıkonulan öğretmenlerin nerede tutuldukları henüz bilinmiyor. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde eğitim dayatması 2016’dan bu yana sürüyor.

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