Suriye’de öğrenciler terör örgütü PKK/YPG’yi protesto etti

Suriye’nin Haseke ilinde öğrenciler, terör örgütü PKK/YPG tarafından 7 öğretmenin alıkonulmasını protesto etti.

Suriye’nin Haseke iline bağlı Amude kasabasındaki öğrenciler, terör örgütü PKK/YPG tarafından 7 öğretmenin alıkonulmasını protesto etti. Sokağa dökülen öğrenciler, ellerinde PKK/YPG’yi kınayan pankartlar taşıyarak, “Öğretmenlerin tutuklamasına hayır” sloganları attı. PKK/YPG, Haseke ilinde dayattığı eğitim müfredatı yerine eski sisteme göre çocuklara özel ders veren 7 öğretmeni alıkoydu. Evlerine yapılan baskınlar sonucu alıkonulan öğretmenlerin nerede tutuldukları henüz bilinmiyor. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde eğitim dayatması 2016’dan bu yana sürüyor.

