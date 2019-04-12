Suriye'de öksüz kalan Sudanlı bebek ailesine kavuşacak

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'ye gönüllü hizmet için gelen Sudanlı doktor çiftin Beşşar Esed rejiminin saldırısında ölmesiyle öksüz kalan bebekleri, ailesine kavuşacak.

Sudanlı doktor çift Muhammed Serrar ve Anisa Ali, iki buçuk yıl önce iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib iline gönüllü olarak geldi ve bir hastanede sivilleri tedavi etmeye başladı.

Esed rejiminin hastaneyi hedef alması üzerine çift hayatını kaybederken, 1,5 yaşındaki bebekleri Tevmiye Serrar da öksüz kaldı.

Suriyeli bir ailenin sahip çıktığı ve yaklaşık bir yıldır baktığı bebeğin Sudan'daki dedesi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına ulaştı.

Dedenin talebi üzerine İHH bebeği buldu ve Ankara'daki Sudan Büyükelçiliğine haber verdi.

Türkiye sınırında resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tevmiye bebek bugün kendisini almaya gelen dedesi ve halası ile ülkesine dönecek.

Tevmiye'nin dedesi Selam Hamza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununa kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hamza, "Ankara'daki Sudan Büyükelçiliği ile İHH'nın ortak çabaları sonucunda kızımızı teslim aldık. Bize kolaylıklar sundukları için onlara minnettarız. İHH'ya ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Sayın Konsolosa teşekkür ederim." dedi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliği yetkilisi Tarık Ahmed de Büyükelçi Yusuf El-Kordofani'nin yönlendirmesiyle Türk yetkililerle iletişime geçtiklerini ve İHH'nın çabalarıyla bebeği teslim aldıklarını söyledi.

İHH İnsani Diplomasi Biriminden Taner Altun ise "Bize yardım ve desteklerini esirgemeyen Türk yetkililere ve Sudan Büyükelçiliğine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

