Suriye'de öldürülen Hizbullah militanlarına cenaze merasimi

BEYRUT (AA) - Hizbullah'ın, Suriye'deki El-Badiye bölgesinde yıl başında öldürülen ve çarşamba günü cenazeleri teslim alınan 5 militanı defnedildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Hizbullah'ın, Esed rejimi ile DEAŞ arasında varılan anlaşma çerçevesinde geçen çarşamba günü teslim alınan militanları için ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde cenaze merasimi düzenlendi. Haberde Hizbullah üyelerinin yıl başında Badiye'de kurulan bir pusuda hayatlarını kaybettiği bilgisi geçildi.

Cenaze merasimine Sanayi Bakanı Hüseyin el-Hac Hasan ve Hizbullah milletvekilleri Ali el-Mikdad ile İbrahim el-Musevi katıldı.

Hizbullah pazartesi günü de Suriye'de öldürülen Muhammed Zeydan ve Hasan Said isimli iki üst düzey yetkilisi için cenaze merasimi düzenlemişti.

Hizbullah, 2011'den bu yana devam eden savaşta Esed rejiminin yanında savaşıyor.

