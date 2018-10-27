HABER

Suriye'de öldürülen Hizbullah militanlarına cenaze merasimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 20:09 | Son Güncelleme

Hizbullah'ın Suriye'de öldürülen ve çarşamba günü teslim aldığı 5 militanı defnedildi

BEYRUT (AA) - Hizbullah'ın, Suriye'deki El-Badiye bölgesinde yıl başında öldürülen ve çarşamba günü cenazeleri teslim alınan 5 militanı defnedildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, Hizbullah'ın, Esed rejimi ile DEAŞ arasında varılan anlaşma çerçevesinde geçen çarşamba günü teslim alınan militanları için ülkenin doğusundaki Baalbek kentinde cenaze merasimi düzenlendi. Haberde Hizbullah üyelerinin yıl başında Badiye'de kurulan bir pusuda hayatlarını kaybettiği bilgisi geçildi.

Cenaze merasimine Sanayi Bakanı Hüseyin el-Hac Hasan ve Hizbullah milletvekilleri Ali el-Mikdad ile İbrahim el-Musevi katıldı.

Hizbullah pazartesi günü de Suriye'de öldürülen Muhammed Zeydan ve Hasan Said isimli iki üst düzey yetkilisi için cenaze merasimi düzenlemişti.

Hizbullah, 2011'den bu yana devam eden savaşta Esed rejiminin yanında savaşıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Liderler ortak basın toplantısı öncesinde sohbet ettiLiderler ortak basın toplantısı öncesinde sohbet etti
Fidan, Akar ve Mistura ayak üstü sohbet ettiFidan, Akar ve Mistura ayak üstü sohbet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Hizbullah

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü

TSK'dan flaş açıklama: 14 terörist öldürüldü

Dörtlü Suriye Zirvesi sona erdi! Liderler açıklama yapıyor

Dörtlü Suriye Zirvesi sona erdi! Liderler açıklama yapıyor

Ankara'da HDP'ye operasyon!

Ankara'da HDP'ye operasyon!

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

29 Ekim'e özel Türk bayraklı gelinlik tasarladı

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

RDW nedir? RDW-CV ve RDW-SD ne anlama gelir? RDW düşüklüğü, yüksekliği ve tedavisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.